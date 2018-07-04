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"MAHKEMEDE DE SÖYLERSİN"

Yorum karşısında kendini kaybeden Alişan, "Karım 7 haftalık hamile bende evleneli 8 hafta oldu... Bütün söylediklerini sana misliyle iade ediyorum!! Ayrıca bu söylediklerini mahkemede de söylersin!! Ayrıca cinsiyet 3 ayda belli oluyor bunuda oku araştır madem bu kadar ahkam kesiyorsun!!" dedi.