Bir iş konferansı için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'de röportaj veren Bush, " Rusya'nın seçimlere karıştığı yönünde deliller var, ancak bunun sonuçları etkileyip etkilemediği ise başka bir soru" dedi.

Rusya'nın müdahalesinin demokrasi için tehlike olduğunu, aynı şeyi Soğuk Savaş döneminde de yaptıklarını hatırlattı, "Rusya, ABD ve Avrupa'da görüşleri manipüle etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Putin, zaafları bulup kullanma konusunda dahi bir taktisyen" dedi.

Bush aynı zamanda Donald Trump'ın ismini kullanmadan,"Sistemimiz çöktü, fakat düzeltmek zorundayız. Denedim ama başarılı olamadım" dedi.

Rusya ise Başkanlık seçimlerine müdahale edildiği yönündeki iddiaları defalarca reddetti.

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