Cadde'nin haberine göre, Büşra Develi, set öncesi Cihangir'de oturan sevgilisi Burak Deniz'e uğradığını söyledi. Güzel oyuncu, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorularına "İş var, huzur var" yanıtını verdi.

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