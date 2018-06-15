HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belediye personeli ile bayramlaşma töreninde buluştu. Tüm çalışanlara mutlu ve sağlıklı bir bayram dileyen Başkan Aziz Kocaoğlu, kentin her bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek katkı ve emeklerinden dolayı personeline teşekkür etti. Bayramlaşma töreninde önemli mesajlar da veren Başkan Kocaoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve hemşehrilerimiz, sıkıntılı geçen 14 yılda birlikte başarmanın mutluluğunu birlikte yaşamalıdır. Biz göğsümüzü gere gere, alnımız açık bir yerel yöneticilik yaptık. Bütün barikat ve zorlamaları hep birlikte aştık. Bir operasyon geçirdik; üst düzey yöneticilerimizin çoğu hapisteyken dışarıda kalanlar onların işlerini de sırtladı. Her türlü oyuna ve baskıya rağmen dimdik ayakta kaldık. Aklın ve bilimin rehberliğinde yolumuza devam ettik. Hemen hemen imkansızı başardık” dedi.

ÖRNEK ALSIN

Kocaoğlu, “Bugün sağlam kurduğumuz finans yapısıyla yolumuza devam ediyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebiliyoruz. ‘Her yer İzmir gibi olsun’ sözünü içi boş bir slogan olarak söylemiyoruz. 14 yıllık çabamızın sonucunda, Türkiye’deki her yerin İzmir gibi aydınlık olmasını istiyoruz. İzmir in sanını; belediyesinin, iş adamlarının vergideki dürüstlüğünü tüm Türkiye örnek alsın diyoruz” dedi.

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