İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, son günlerde çok kötü günler geçiriyor. Westbrook, sahip olduğu tüm parayı estetik operasyonlara yatırınca evinden oldu.

Şimdilerde sosyal yardımlarla yaşamaya başlayan Westbrook, kira parasını dahi ödeyemeyecek durumda...

KEN BEBEK BU KEZ GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ! HAYALİNDEKİ GİBİ GÖRÜNMEK İSTERKEN...

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz oyuncu Westbrook, 1998 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrasında birtakım diş operasyonları yaptırmak zorunda kaldı.

Yanakları ve çenesi zarar gören Westbrook, sürekli bunlarla ilgili estetik operasyonlar geçirmeye başladı. Ancak madde kullandığı için burnunda da birtakım problemler oluşmaya başladı.

Şekli bozulan yüzünü toparlatmak için defalarca bıçak altına yatsa da istediği sonucu alamadı. Kimseye estetik ameliyatları önermeyen Danniella Westbrook, hayranlarını bu ameliyatların dezavantajlarına karşı uyarıyor.

ONA BENZEMEK İÇİN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ! İŞTE ESTETİKSİZ HALİ...

Talihsiz oyuncu, estetik ameliyat yaptırmayı düşünenlere "Bana bakmalılar ve tekrar düşünmeliler; çünkü bende sonucu görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Westbrook, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bedeniniz ameliyata karşı tepki gösteriyorsa yandınız, hayatınızın geri kalanını onu düzeltmekle geçirebilirsiniz."

PİXEE FOX YENİ BİR OPERASYON İÇİN ŞİMDİ DE KORE'DE!

KALÇA PROTEZLERİ YÜZÜNDEN OTURAMIYOR!