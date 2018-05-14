İstanbul Tarlabaşı semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Ramazan ayı öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını gördü. Semt pazarındaki tezgahları satın alan bir iş adamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi bedava dağıttırdı.
İsminin açıklanmamasını isteyen bir iş adamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alarak Ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı. Yine aynı iş adamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzenin dağıtımda görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi.
Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi. Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.
İş adamının kurduğu vakfından burs alarak okuyan Rojbin Epözdemir, "Bize burs veren hayırsever iş adamı Ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Bizde burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık. Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Bu da Ramazan ayı için yapılan bir etkinlik'' dedi.
Vakıfta gönüllü olarak çalışan Şeyda Medine Bakan, ''Buradaki halka, ücretsiz olarak meyve ve sebze dağıtımı yaptık. Ayrıca 100 TL değerinde market kart veriyoruz . Bunu her sene gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan farklı semtlerde bunu yapıyoruz. Burada izdiham oldu'' şeklinde konuştu.
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