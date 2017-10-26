Büyük beden kadınlar için stil önerileri

Eğer vücut hatlarınızın büyüklüğünden şikâyetçiyseniz ve tek tip elbiseleri giymekten sıkıldıysanız, bu stil tavsiyeleriyle daha şık ve göz alıcı görünebilirsiniz. HT Magazin ekinde yer alan yazıya göre büyük beden kadınların işine yarayacak 4 stil önerisi...

1- Beden ölçünüze uygun bir sutyen seçin: Giysilerin bedeninize daha rahat uyum sağlaması için en önemli adım iyi bir sutyen giymektir. Göğüslerinizi yeteri kadar desteklemeyen, kötü ya da eski sutyenler, bluz, ceket ya da elbisenizde yanlış duruşlara yol açabilir. Beden ölçünüze uygun bir sutyen vücudunuzun üst kısmını yukarı kaldırmaya yardımcı olacak, belinizi daha ince gösterecek ve kum saati görünümü yaratacaktır.

2- Dikişe dikkat edin: İyi dikimli giysiler daha pahalı olsalar da bu farkı hak ederler. Özensiz bir kalıp ve dikim üstünüzden sarkar ve öne çıkarmanız gereken kıvrımları gölgeler.

3- ‘Problemli bölgeleri’ takıntı haline getirmeyin: Vücudunuzda problemli olduğunu düşündüğünüz bölgeleri takıntı haline getirmek yerine, güzel bulduğunuz bölgeleri ön plana çıkarın ve resmi bir bütün olarak görün. Böylece vücudunuza uygun olmayan parçalar beğenmekten ya da sizi dengeli bir görünümden uzaklaştıracak parçalar seçmekten vazgeçebilirsiniz.

4- Desen dengesini iyi ayarlayın: Yatay çizgiler veya büyük desenlerden çekinmek yerine stratejik düşünmeli ve bu desenlerle kendi avantajınız doğrultusunda oynamalısınız. Örneğin eğer üst tarafınız genişse, baskılı kumaşları vücudunuzun alt bölgesinde kullanabilirsiniz