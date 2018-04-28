Büyük beden giyinen kadınlara yönelik kıyafet alternatifleri gün geçtikçe artıyor. HT Magazin'de yer alan yazıya göre birçok marka günlük kıyafetlerden abiye giyime kadar geniş bir yelpazede büyük bedene yönelik ürünler tasarlayıp sunuyor. Tüm kadınların kıyafet seçerken ve giyinirken beden ölçülerine göre hareket etmeleri gerekiyor. Büyük beden kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanıyor.

- Fazla kilolarınızı gizlemek istiyorsanız tercihinizi koyu renklerden yana kullanabilirsiniz. Kahverengi, siyah, lacivert, koyu bordo ve yeşil tonları büyük beden giyim tarzı için idealdir. Bu renklerde elbiseleri, pantolonları ve tunikleri tercih edebilirsiniz.

Koyu renklere bürünmek zorunda değilsiniz. Bu sezon koleksiyonlarda canlı ve pastel renklerin hâkimiyeti var. Doğru kombinlerle pembeden maviye, mordan fuşyaya kadar birçok rengi üzerinizde taşıyabilirsiniz.

- Desenli kıyafetlerde yatay çizgilerden ziyade dikey çizgileri, asimetrik detayları tercih edin. Büyük desenlerden kaçının.

- Bacaklarınız kısa ve kalınsa uzun etek boylu modelleri tercih edin. Boru paça pantolon giyip basenlerinizi kapatın.

- Göbeğinizi kamufle etmek istiyorsanız göğüslere oturan, beli saran ve aşağıya doğru bollaşan elbiseleri tercih edin.

- Basenleriniz büyükse, tercihinizi basenlere yapışan modeller yerine düz inen etekli elbiselerden yana yapın.

- Bölgesel fazlalıklarınız belinizden aşağıdaysa etekli elbise alırken, belden oturmalı, kemerli, kısa kollu ve straplez modelleri tercih edebilirsiniz.

- Vücudu sıkan değil saran iç çamaşırları kullanın.

- Sert ve kalın kumaşlar yerine akan kumaşlara ağırlık verin.

- Tayt ve kısa etek giyecekseniz, uzun bir pelerinle kombinleyebilirsiniz.

- Sade tuttuğunuz kıyafetlerinizi şık aksesuvar ve takılarla canlandırın. Fakat fazla abartıdan kaçının. Mesela göğüsleriniz büyükse, göğüslerin arasında biten uzun ve iri madalyon kolyeler takmamalısınız.

- Yaz yaklaşıyor. Mayo tercihinizi tek parça mayodan yana yapmanız ideal olacaktır. Mutlaka bikini giymek istiyorsanız biraz yüksek kesimli, toparlayıcı, likralı modelleri tercih edin. Renk tercihiniz koyu ve mat renklerden yana olsun. Desenli olsun istiyorsanız seçiminiz küçük desenlerden ve dikey çizgilerden yana olmalı.

AŞIRI GENİŞ PARÇALARDAN KAÇININ

Kendi bedeninizden büyük ya da dar kıyafetler satın almayın. Beden ölçünüze göre hareket edin. Aşırı geniş parçaların fazlalık olan bölgeleri gizlemek isterken daha kilolu görünmenize yol açacağını unutmayın.

AYAKKABI TERCİHİNİZ NE OLMALI?

Burnu kapalı ayakkabılar ayaklarınızı daha küçük, dolgu topuksa bacaklarınızı kalın gösterir. İnce topuklu ayakkabılar daha ince ve zarif bir duruş sergiler.

Büyük boy çantalar kilolu ve kısa boylu kadınlara uygun değildir. Daha küçük çanta modellerini tercih etmelisiniz.

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