2018 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TV satışlarında yüzde 50’ye varan artış yaşanırken, futbolseverlerin Dünya Kupası için tercihi büyük ekranlı televizyonlar oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, futbolseverlerin bu turnuvayı kaçırmadığını ve tüm maçların ciddi ilgi gördüğünü dile getirdi. Ekmekçi, “Futbolseverler, bu turnuvadaki maçları yeni ve büyük ekranlı TV’lerden izlemeyi tercih ediyor” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ekmekçi, Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirterek, “Şu an maçları oynanan Dünya Kupası da TV satışlarına ciddi etki yaptı. Orta ve küçük ekranlı TV’lerde yüzde 35, büyük ekranlı televizyonlarda yüzde 50’ye varan oranlarda satış artışı yaşandı” diye konuştu. Özellikle 65- 75-85 inç televizyonların satışında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Ekmekçi, OLED ve QLED TV’lere de yoğun ilgi olduğunu söyledi.