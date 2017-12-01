Büyük halka arzlarla ilgili çok önemli karar

Düzenlemeyle, halka arzda yerlilere yüzde 30 olan tahsis zorunluluğu, kurumsalların limiti yarı yarıya indirilerek yüzde 20'ye düşürüldü. Bu oranlar Kurul kararıyla sıfıra kadar da indirilebilecek.

Buna göre, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde onunun yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunlu olacak. Daha önce yurtiçi kurumsal yatırımcılar için tahsisat sınırlaması yüzde yirmiydi.

GLOBAL LİMAN BU YÜZDEN LONDRA'YA GİTMİŞTİ

Bu düzenleme ile halka arzların yurtdışına yönelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Birçok halka arz işlemine aracılık eden Ünlü&Co'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü daha önce yüzde 30 yerli yatırımcı şartı dolayısıyla birçok halka arzın yerli yatırımcı bulamadığı için yurtdışına yöneldiğini belirtti.

Global Liman'ın halka arzının ertelenmesinin bu sebeple olduğunu söyleyen Ünlü, "Mayıs ayında Global Liman İstanbul'da halka açılıyordu fakat ertelendi. Aslında yurtdışından iki katı talep gelmişti. Ama Türkiye'de yüzde 30 yerli yatırımcı zorunluluğu olduğu ve halka arzın yüzde 30'una yerli yatırımcıdan talep gelmediği için halka arz orada gerçekleşti. Aslında hemen hemen aynı paraya halka arz edildi" ifadelerini kullandı.

Global Yatırım Holding'in, yüzde 89'una sahip olduğu Global Liman İşletmeleri, 2015 yılının Ocak ayında Türkiye'de halka arz hazırlıklarına başlamış fakat talep toplama sonrasında 11 Mayıs 2015'te iptal olmuştu.

Şirket, bu yıl Mayıs'ta Londra'da halka arz oldu. Global Ports Holding'in toplam 62,8 milyon hissesinden 24 milyon adedi ihraç edilirken, halka arz fiyatı 7,4 sterlin, halka arz büyüklüğü ise 177,6 milyon sterlin yani yaklaşık 230 milyon dolar oldu.

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