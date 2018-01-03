Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olan 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edilmişti.
İHA'nın haberine göre; evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, eşinin rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük izne gittiğini ardından başına gelmeyenin kalmadığını kaydetti.
KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
İzni aldığına pişman olan Tokmak, "Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nerden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nerden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin" dedi.
1 Ocak günü eşinin rahatsızlığı nedeniyle müdüründen 3 günlük izin aldığını dile getiren Murat Tokmak, "Müdürüm de ücretsiz izin kağıdım duruyor. Cuma günü işimin başındayım" diye konuştu.
Kendisine ikramiye çıkmasının mümkün olmadığını çünkü parası olmadığı için bilet almadığının altını çizen Tokmak, "Bana ikramiye çıktığını müdürümden duydum. 'Böyle böyle bir haber var' dedi. Cuma günü herkesi işyerime beklerim. Yani işimin başındayım sıkıntı yok" ifadelerine yer verdi.
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