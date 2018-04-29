9 | 20

Yarışta sadece iki takım olsaydı G.Saray’a bu akşam beraberlik de yeterdi. Ama öyle değil. Kazanma mecburiyeti hem avantaj hem dezavantaj. Beşiktaş’ın yaşadığı kupa derbisinin getirdiği bir psikolojik durum var. Bu da G.Saray için bir avantaj olabilir. Defansif olarak, G.Saray bir adım önde bulunuyor.