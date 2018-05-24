Aydın’ın Söke ilçesinden geçen 584 km uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri’nin Balat Mahallesi’ndeki alanda binlerce balığın kirli sudan dolayı ölmesi ve kıyıya vurmasının ardından Aydın Tabipler Odası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çözüm için rapor hazırladığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, iki kurumunda uzmanlarla beraber hazırladığı raporda, Büyük Menderes Havzası içerisinde endüstriyel kirliliğe neden olan başlıca sektörlerin tekstil, deri ve zeytinyağı üretimi yanı sıra zirai ilaçlamanın da neden olduğu vurgulandı. Bakanlık kirliliğin önlenmesi için, bölgede faaliyet gösteren fabrikaların arıtma tesisi bulunmadığını, çözüm için de 600 milyon TL bütçe gerektiğini tespit etti.

‘Büyük Menderes Havzası Kirlilik önleme eylem planı’ adıyla hazırlanan raporda, havzada kirlilik oluşturan sektörlerin tekstil, deri, gıda ve madencilik olduğuna yer verildi. Aydın‘da 7, Denizli’ de 3, Uşak‘ta ve Afyonkarahisar’da 2 şer adet olmak üzere toplam 14 adet OSB bulunduğu, 200’e yakın zeytinyağı üretim tesisinin yer aldığına detaylı olarak yer verilirken, kirliliğin OSB ve zeytinyağı üretim tesislerinin bazılarında arıtma bulunmamasından dolayı kaynaklandığı belirtildi.

TESİSLERİ KİRLETİYOR

Aydın Tabip Odası, kirliliği ortaya koymak için 3 yıl önce çalışma yaptı. 7 noktadan örnekler aldı. Yapılan araştırmalarda Menderes nehri suyunda 20 çeşit endüstriyel ve kimyasal madde olduğu tespit edildi. Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü de yetkililerin acilen önlem alması gerektiğini söyledi. Karagözlü, “Bırakın güzergahtaki tesislerin arıtma tesisi olmasını bir çok belediyenin bile arıtma tesisi yok. Sanayi kuruluşları maliyet nedeniyle arıtma tesisini kurmuyorlar. Her gün yediğimiz yemeklerde sulanan tarım arazilerinde yetişen sebze ve meyveleri de yiyoruz” dedi.

KANSEROJEN YAYIYOR

Kirlilik ve atıklardan dolayı balıkların ölmesinden sonra rapor hazırlayan Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Metin Aydın da canlıların yanı sıra tarımsal ürünlerin de zarar gördüğünü söyledi. Aydın, “Uzman kişilerle 7 ayrı yerden örnek aldık ve inceledik. Sonuçları TBMM milletvekilleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile paylaştık. Çözüm için bir çalışma yapılmadı. Kirlilik her geçen gün artmaktadır. Balıkları öldüren suyu havzada kullanırsanız, insanları da zehirler ve kanser olmasına neden olursunuz” diyerek ilgili birimlerin acilen önlem almasını istedi.

600 MİLYON LİRA

Raporda, kirliliğin önlenmesi için yapılacak yatırımların maliyeti de hesaplandı. Tarımsal sulamanın yüzde 30’unun Büyük Menderes’ten karşılandığı bölgede, kirliliğin en az seviyeye indirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken yatırımların maliyetinin de 600 milyon TL açıklandı.

10 İL YER ALIYOR

Büyük Menderes Havzası sınırları içerisinde, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 10 il yer almakta. 584 km uzunluğundaki havzanın geçtiği bölgede 2,5 milyon kişi yaşıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından biri olan havzada, 256 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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