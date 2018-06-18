Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülkenin sınırında bulunan Büyük Prespa Gölü kıyısındaki Psarades Köyü'nde düzenlenen törende anlaşmaya imza attı. Törene ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev’in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz katıldı.

KRAVATINI HEDİYE ETTİ

Zaev, törende kravatını çıkarıp Başbakan Çipras’a hediye etti.

"MÜTTEFİK OLACAĞIZ"

Çipras, törende yaptığı konuşmada iki tarafın da anlaşmanın onaylanması için çok çalışması gerektiğini belirterek "Bu iki tarafın halklarının ilkelerine ve değerlerine saygı duyan bir anlaşma. Huzur, istikrar ve refah yolunu açacak" dedi. Makedonya Başbakanı Zaev ise yaptığı konuşmada "Geçmişi bırakıp geleceğe bakacağız. Halkımız barış istiyor. Ortak ve müttefik olacağız" ifadesini kullandı. BM Özel Temsilcisi Nimetz, Çipras ve Zaev'i tebrik ederek "Bugün milletlerin cesaret ve vizyonları varsa başarılı olabileceklerini gösteriyor" diye konuştu. Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ile NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

YÜZDE 68 KARŞI ÇIKIYOR

Yunan basınında yer alan bir ankete göre, Yunanistan'ın yüzde 68'i Makedonya ile yapılan anlaşmaya karşı çıkıyor. Protto Theme Gazetesi'ndeki araştırmada, seçimde Başbakan Aleksis Çipras'ın başında bulunduğu Syriza Partisi'ne oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 49'u anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Anlaşmaya karşı çıkanlar çözüm için Makedonya'nın "Makedonya" adını kullanmaması gerektiğini savunuyor.

ÇİPRAS GÜVEN TAZELEDİ

Yunanistan Meclisi, anamuhalefetin Makedonya ile varılan "isim sorunu anlaşması" nedeniyle Çipras hükümetine karşı verdiği gensoru önergesini reddetti. Hükümet böylece Makedonya ile varılan anlaşma konusunda güven tazelemiş oldu.

TÖRENİ PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ

Tören alanının yakındaki Pisoderi Köyü'nde bariyerleri aşmak isteyen protestoculara polis müdahale etti. Polis, biber gazı kullanarak göstericileri dağıttı.

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