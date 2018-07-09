Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

BÜYÜK RÜYA MANDZUKİC
Fenerbahçe transferdeki sessizliğini Mario Mandzukic bombasıyla bozmaya hazırlanıyor. Avrupa'da mekik dokuyan Sportif Direktör Damien Comolli, Juventus'un yeniden yapılanması sürecinde takımdan ayrılması beklenen Hırvat gölcüyü kiralamak için İtalyanlarla masada.
Real Madrid'in süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu alarak transfer piyasasını sarsmaya hazırlanan Juve, Mandzukic'i elden çıkaracak. Juventus, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda edilirse, 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle pazarlıklar başlayacak.
Teknik direktör Cocu'nun çok istediği Hırvat futbolcu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, en büyük bütçeyi Mandzukic'e ayıracak ve Juventus'tan aldığı maaşı ödeyecek. (AMK Spor)
TRANSFERDE ACİL EYLEM PLANI
Kameni, İstanbulspor maçında görev yaptı ancak hâlâ gönderilecekler listesinde yer alıyor. Yönetim, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel yeniden anlaşma sağladı...
YENİ ADAY MUSACCHIO
Skrtel ve Neustadter dışında stoper yok. Fenerbahçe’de bu bölge için gündemin bir numaralı ismi Yerry Mina’ydı. Ancak Kolombiyalı oyuncu, Dünya Kupası’nda yıldızlaştı. Talipleri de arttı. Dortmund, Everton ve West Ham da devrede. Mina ise Barcelona’da kalmak istiyor.
Bir diğer Barça’lı Vermaelen için de girişimler sürüyor. Gündeme gelen son isim ise Milan’ın yıldızı Mateo Musacchio. 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması için kollar sıvandı.
HEDEFTE 3 YILDIZ VAR
Philip Cocu’nun oyun sisteminde kanat oyuncularından beklentileri büyük. Bu nedenle, her iki kanada da transfer yapılacak. Ancak öncelik, Dirar dışında alternatifin olmadığı sağ kanatta. Cocu’nun eski öğrencisi Narsingh ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Kulübü Swansea ile görüşmeler sürüyor. Her iki kanatta da görev yapan Juventus’lu Marco Pjaca ile Tottenham’lı Georges-Kevin Nkoudou da Fenerbahçe’nin listesinde yer alıyor. Kanat transferinde her an müjdeli haber gelebilir.
Cocu’nun elindeki tek golcü Roberto Soldado. Bu bölgeye en az 2 takviye yapılması planlanıyor. Comolli ve yönetim, ilk imzayı bu hafta attırmaya kararlı. Bas Dost ile yapılan pazarlıklarda büyük ilerleme kaydedildi. Tek sorun, Hollandalı yıldızın kulübü Sporting ile olan anlaşmazlığı.
FIFA’nın Dost’a geçici lisans vermesi halinde, yıldız futbolcu hemen İstanbul’a getirilecek. Ayrıca Rangers’ın golcüsü Morelos ile Janssen için de girişimler devam ediyor. (Fanatik)
EL HADDADİ TAMAM
Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı Kanarya, teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda Barcelona'nın 22 yaşındaki yıldızı Munir El Haddadi'yi listesine dahil etmişti.
KRİTİK GÖRÜŞME
Sportif Direktör Damien Comolli, Barcelona ile ilk görüşmeyi yaptı. Geçen sezon Alaves'e kiralık olarak gönderilen Fas asıllı İspanyol oyuncunun yine kiraya verilmesi gündemde. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Barcelona'yı ikna eden Fransız spor adamı Comolli, sonrasında genç oyuncuyla masaya oturacak.
COCU İSTİYOR
Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, göreve başlar başlamaz Comolli ile görüşmüş ve bir kanat forvet alınması gerektiğini dile getirmişti. Bu hafta içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Munir El Haddadi, geçen sezon Alaves ile 37 maça çıktı. Barçalı oyuncu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 7 de asist yaptı. El Haddadi'nin performansı bir hayli dikkat çekiciydi. (Takvim)
RAFİNA VE MARLON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Fenerbahçe yönetimi iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona ile yeniden temasa geçti. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli, İspanyol kulübünün kiralık vermeyi planladığı oyuncuları masaya yatırdı.
Daha sonra ise belirlenen isimler teknik direktör Phillip Cocu'ya sunuldu. Cocu, 25 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Rafinha'ya öncelikli olarak onay verirken, Brezilyalı stoper Marlon'a da olumlu baktığını belirtti. Comolli iki futbolcu için çalışmalara başladı. Rafinha geçen sezon devre arasında kiralık gittiği İnter'de 17 lig maçında 2 gol attı, 3 asist yaptı.
KRKIC FENERBAHÇE YOLUNDA
Fenerbahçe'yle ilgili Katalan medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertlilerin Bojan Krkic ile ilgilendiği öne sürüldü. El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Kanarya, yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.
Geçen sezonu Alaves'te kiralık geçiren, bonservisi ise Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Stoke City de Krkic'i göndermeye sıcak bakıyor. Nice, AEK, Celta Vigo'nun yanı sıra MLS takımlarından New England Revolution da Bojan Krkic transferinde Fenerbahçe ile yarışıyor.
8 NUMARA ADA'DAN
Fenerbahçe 8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı... Sarı- Lacivertliler, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmekte kararlı. Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK
Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak.
YA MUSA YA NİASSE
Fenerbahçe forvet transferi yapmak için yoğun mesai içerisinde... Gündemde; Niasse ve Ahmed Musa var... Fenerbahçe, Everton'da forma yine Niasse için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Niasse'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Diğer aday Ahmed Musa için de Comolli devreye girdi. Musa'nın menajeriyle görüşmelere başlayan Comolli, Leicester City'e aynı şekilde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. (AMK Spor)
VOLKAN DEMİREL KALIYOR
Volkan Demirel için yönetim düğmeye bastı. Kariyerini Fenerbahçe’de noktalamak isteyen Kaptan’la 1 yıllık sözleşme imzalanacak. 36 yaşındaki kaleci, 2002’de Kartalspor’dan transfer edilmiş ve sakatlıkları dışında her hoca tarafından sürekli oynatılmıştı. Demirel, kariyerini 40 yaşında bitirmek istiyor.
COCU DA ONAYLADI
Phillip Cocu da, Volkan’ın önemli oyuncu olduğunu belirterek, “Volkan çok büyük bir oyuncu, lider ve kaptan. Kariyerine saygı duymalıyız. Uzun yıllardır bu takımın formasını giyen biri. Görüşmeler devam ediyor. Umarım kalır” demişti. Volkan’ın en kısa sürede imza atacağı öğrenildi. (Akşam)
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