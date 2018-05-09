Komtaş, veri yönetimi ve analitiğin önemini vurgulayarak son eğilimlerle ilgili iş dünyasını bilgilendirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla teknoloji ortağı Teradata ile birlikte bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla, 3 Mayıs Perşembe günü Shangri-La’da “Büyük Veri Analitik ve Yapay Zeka Günü” ismiyle gerçekleştirilen etkinlikte sektör liderleri bir araya gelerek konu hakkında bilgi alışverişi yapma olanağı buldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını Komtaş Genel Müdürü Yüksel Çomak ve Teradata Bölge Yöneticisi Khalid Hammouda gerçekleştirdi. Konuşmasında geleceğin teknolojilerinin büyük veri ve analitik üzerinde şekilleneceğine vurgu yapan Yüksel Çomak, şu anki rotalarının dijital dönüşüm olduğunu belirtti. İş zekasını yapay zekaya dönüştürdüklerini belirten Çomak, geçmişte verinin sadece girdi olarak görülürken, günümüzde dijital dönüşümün başrolüne geçmiş bir olgu haline geldiğini ve meta datayı yönetmenin önem kazandığını ifade etti.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ ŞEKİLLENDİRECEK
Çomak, “Bu konuda yolumuza, Türkiye pazarını anlayan, dinamiklerini çözen ve müşterileriyle birlikte çözümler üretebilen bir yapı olarak devam etmek istiyoruz. Sunduğumuz çözümleri konumlandırırken işletmelerin önceliklerini dikkate alarak esnek çözümler oluşturmaktayız, bu doğrultuda gerek abone bazlı olsun gerek sürekli lisanslama modellerinde ya da bulut üzerinde olsun tüm bu alternatiflerde hizmet verebilen bir yapı haline geldik. Veri ve analitiğin özellikle iş hayatımızı şekillendirmesinde büyük önemi olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede iş ortaklarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Yüksel Çomak’tan hemen sonra söz alan Teradata Bölge Yöneticisi Khalid Hammouda ise Komtaş’ın Türkiye özelinde yaptığı çalışmalarda çok başarılı olduğunu ve yaptıkları iş birliğinin çok yerinde bir karar olduğunu önemle vurguladı. Türkiye’nin bölgede ekonomik olarak büyüyen önemli bir ülke olduğunu kaydeden Khalid Hammouda, “Türkiye; özellikle telekomünikasyon, finans, ulaştırma ve üretim gibi önemli alanlardaki başarısıyla büyüyerek ilerliyor. Bu büyümenin, herkesin sorunlu olduğunu düşündüğü içinde bulunduğumuz bölgeye de olumlu yansıdığını söylememiz mümkün. Komtaş ile birlikte önümüzdeki dönemde yapay zekadan analitiğe, büyük veriden iş zekasına kadar birçok konuda başarılı projelere imza atacağımızı düşünüyoruz” şeklinde görüş belirtti.
REKABETİN ANAHTARI
Günün konuk konuşmacısı olan Teradata Uluslararası Yetkinlik ve Küresel Veri Uygulamaları Lideri Martin Willcox, “Veri Yönetimi ve Analitikte Yeni Eğilimler” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında Teradata’nın bu alandaki pazar strateji ve çalışmalarını özetleyerek başlayan Martin Willcox, “Ölçeklenebilir veri ve analitik başlığı, Teradata için olduğu kadar tüm iş dünyası için giderek daha da önem kazanıyor. Öğrenen makineler, yapay zeka ve analitik gibi konular hepimizin ajandasında yer alıyor. Ancak Teradata olarak görüyoruz ki bu dönüşüm sürecinde birçok işletmenin önünde veri ve analitik konularında engeller yer alıyor. Bu engelleri aşabilmeleri ve iş süreçlerini rekabet edebilir seviyeye getirmek için işletmelere önerimiz ise veri ve analitik alanındaki yeni teknolojileri yakından takip etmeleri ve bu teknolojileri kullanarak somut iş kazanımları elde etmeyi hedeflemeleridir” dedi.
Sektörlerindeki en önemli kuruluşlardan bazılarının üst düzey yöneticilerinin söz aldığı, büyük veri ve yapay zeka ajandaları, büyük veri ortamında oluşturulan analitik yapıların, iş birimlerinin karlılığına etkileri ve bir çok başarılı iş örneği anlatıldı. Etkinliğe katılan Yapı Kredi, Ziraat Teknoloji, TEB, THY, Migros, Finansbank, Türk Telekom ve Digitallency yöneticileri de katılımcılarla konu hakkındaki görüş ve fikirlerini paylaştı.
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