Dünyanın en büyük ikinci, Avrupa’nın ise en büyük ahşap yapısı olan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmalarının bu yaz başlaması bekleniyor. Adaların en yüksek noktasında eşsiz manzaraya sahip harabeye dönen binanın son durumu havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Adaların en yüksek noktasında hemen göze çarpan yapının içler acısı durumu, Gazete Habertürk'ün 7 Şubat 2018 tarihli özel haberinde gündeme gelmişti. Haberin ardından yapıyla ilgili müjde, 15 Mart’ta geldi.

Tarihi bina, Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü’nün ‘Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras’ listesine girdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre binadaki restorasyan çalışmalarının bu yaz başlaması bekleniyor.

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