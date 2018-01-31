Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tutuksuz biri tutuklu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddialarıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık Taner Kılıç tahliye edildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Kılıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

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