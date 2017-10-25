'Büyükada' davası başladı

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddialarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ve tutuksuz sanıklar Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan katıldı.

AA'nın aktardığına göre; Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HDP Milletvekili Garo Paylan, eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Almanya ve Fransa'nın Başkonsolosları ve Rakel Dink ile çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyici olarak katıldı.

Duruşma, yoklama ve sanıkların kimlik tespiti ile başladı.

Bu arada, duruşma öncesi sanıklara destek amacıyla davayı izlemeye gelen bir grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İSTENEN CEZA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, diğer sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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