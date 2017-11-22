Büyükada Davası'nın ikinci duruşması başladı

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen toplantıya ilişkin haklarında dava açılana 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, yoklama yapılmasının ardından, geçen celse dinlenmeyen sanıkların ifadelerinin alınması bekleniyor.
İHA'nın haberine göre; Duruşma öncesi, Uluslararası Af Örgütü temsilcileri ve insan hakları platformları ile üyelerinin bulunduğu bir grup İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda "Hak Savunucuları için Adalet" yazılı bir pankart açarak basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman, açılan davanın hak savunucularına karşı haksız bir dava olduğunu ve bir an önce kapatılması gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından grup, duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada'da düzenlenen toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammed Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Taner Kılıç, Veli Acu, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ve Nalan Erkem'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddialarıyla 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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