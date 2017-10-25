Büyükada davasında savcı, 7 sanığın tahliyesini istedi

Büyükada'da, 5 Temmuz 2017'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan ve yasadışı örgüt toplantısı düzenledikleri iddia edilen 2'si yabancı uyruklu, 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada savcı, sanık Veli Acu dışındaki 7 tutuklu sanığın, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; savcının tahliyesini istediği 7 sanık ise şunlar:

Cumhuriyet Savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu dışındaki 7 sanık Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun’un adli kontrol kararıyla, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.

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