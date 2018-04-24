Garanti Koza Park'ta oynanan tekler 1'inci tur karşılaşmasında Yunan rakibi Maria Sakkari ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, maça kötü başlamasına rağmen servis kırarak 1-0 öne geçti. Yunan sporcunun etkili vuruşları sonrası savunmada kalan milli tenisçi, 2-1 geriye düştü. İkinci kez servis kırdığı bölümde 4-2 üstünlük yakalamayı başaran ve etkili hücumlarla 5-3 öne geçen Çağla Büyükakçay, servislerde yaptığı hatalarla Sakkari'nin eşitliği yakalamasına engel olamadı. Milli sporcu, ilk seti 7-5 yitirdi.

Karşılaşmanın ikinci setinde de file önünde etkisiz kalan Çağla Büyükakçay, 4-0 geriye düştü. Daha sonra Çağla skoru 4-2'ye getirse de, ikinci seti 6-2 kazanan Maria Sakkari adını 2'nci tura yazdırdı. Günün diğer tekler mücadelesinde ise Sloven Polona Hercog, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 geçerek 2'nci tura yükselen bir diğer isim oldu.



