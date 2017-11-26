Büyükakçay-Sharapova maçı bugün 14.00'da

Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasındaki maç saat 16.45'te başlayacak. Bu müsabaka öncesinde Türk tenisinin genç yıldızları karışık çiftlerde karşılaşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında konser düzenlenecek ve çeşitli gösteriler de yapılacak. Organizasyon için daha önce satışa sunulan biletler tükenirken, 9 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üstündekiler ile engelliler etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.

Kadınlar dünya sıralamasında 21 hafta 1 numarada kalan ve 5 Grand Slam, 35 tekler şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, yasaklı maddeler listesinde yer alan "meldonyum" kullandığı gerekçesiyle tenisten 2 yıl men edilmişti. Rus tenisçinin bu cezası daha sonra 15 aya indirilmişti. Sharapova, cezasının bitmesinin ardından bu sezon Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olmuştu.

İstanbul'da geçen yıl WTA şampiyonluğu yaşayan Çağla Büyükakçay ise 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirmişti. Maria Sharapova Çağla Büyükakçay tenis maçı, bugün saat 14.00'da başlayacak. Mücadele Sports TV kanalından canlı yayınlanacak.

''MAÇ, TENİS ŞÖLENİ GİBİ GEÇECEK''

Milli tenisçi, organizasyonun sokak tenisi etkinliğinin 2017 finali niteliğinde olduğunu hatırlatarak, "Tabii ki bir dünya yıldızıyla kendi seyircim önünde karşılaşacağım için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir atmosfer olacak, tenis şöleni gibi geçecek." dedi.

Türkiye'de tenisin günden güne geliştiğini ve daha geniş kitlelere yayıldığını dile getiren Çağla, "Tenis artık Türkiye'de çok daha sevilen bir spor. Tenis adına böyle organizasyonların olması muhteşem. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin keyifle izleyeceği bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükakçay-Sharapova

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