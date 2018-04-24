Büyükçekmece Eskice Köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana, kimyasal katı atığın bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, Büyükçekmece Eskice Köyü yol kenarına ve aynı zamanda Büyükçekmece göl havzası da olan alana geçtiğimiz gece saat 02.30 sıralarında kimyasal katı atık bırakılmıştı. Bırakılan kimyasal atık ilçede paniğe neden olurken AFAD ekipleri numune alarak inceleme başlatmıştı. Kimyasal atığın göl havzasına bırakıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gece saatlerinde alan giren bir kepçenin kimyasal atığı bölgeye bıraktığı anlar yer alıyor.

KAMYON SAHİBİNDEN TEPKİ



Polis ekipleri tarafından emniyetten çıkarıldığı sırada şoför E.G.' ye kamyonun sahibi tepki gösterdi. Kendinden habersiz şekilde şoförün yükleme ve döküm yaptığını söyleyen kamyon sahibi , "Utanmıyor musun? Ben sana ekmek veriyorum. İş veriyorum" diye bağırdı. Atık maddeyi döken kamyon şoförü basın mensuplarının neden döktünüz sorusuna ise "Kanıtladınız mı? diyerek yanıt verdi.



Kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemesinde, Demir2 Sülfat ve Heptohidrot maddesi olduğu ve kot taşlama fabrikalarında kullanıldığını tespit etmişti.



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