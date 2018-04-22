Büyükçekmece göl havzası kenarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Olay yerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Maddeden numune alan ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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