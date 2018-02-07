Büyükçekmece'de bulunan özel bir okulda öğrenciler dersteyken elektrik akımından kaynaklı yangın çıktı. Haberi alan veliler çocukları için okula koşarken yaşanan panik anı saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre yangın, Büyükçekmece'de bulunan özel bir okulda meydana geldi. İddiaya göre; okul içerisinde elektrik akımından çıkan yangın nedeniyle öğrencilerin derste bulunduğu esnada yoğun duman oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Oluşan dumandan çoğunluğu ilkokul öğrencileri olmak üzere birçok öğrenci etkilendi. Haberi alan veliler, panikle koşarak okula geldi. Yaşanan olayda aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu birçok kişi yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans içerisinde oksijenli maskesiyle müdahale edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yaşanan panik anları ise saniye saniye kaydedildi.

Yangın sırasında içeride olan öğrenciler ise büyük bir panik yaşadıklarını ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER