Büyükçekmece'de bir pastanede, alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Büyükçekmece Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanede, alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen bir kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar silah çekip ateş etmeye başladı. Çıkan kavga nedeniyle kimliği belirsiz 1 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kavga nedeniyle kalabalık olan pastahanenin camlarının kırıldığı ve kurşunların da isabet ettiği görüldü.

Olay anını anlatan pastane sahibi İlhan Bozkaya, "Alacak meselesi varmış,Allah'tan kimsenin canına bir şey olmadı. O yönden mutluyum. İçeride masada olmuş. Tartışlar, alacak verecek meselesi var. O ona sıkmış, o ona sıkmış. Her iki tarafta bir birlerine sıkmışlar. Camlara kurşun gelmiş. Allah'tan içerisi çok kalabalıktı. Sonra ikisi kaçtı. ikisi burada. Yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Büyükçekmece