Büyükçekmece sahilindeki eski devlet hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından ulaşım kolaylığı sağlanabilecek başka bir lokasyona inşa edilen Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul’un hızlı büyüyen ilçelerinden biri olarak adından söz ettiren Büyükçemece’ye ve çevre ilçelere de sağlık hizmeti sunacak hastane, 66 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip. “Akıllı bina” konseptiyle öne çıkan ve 235 yatak kapasitesine sahip hastanede odaların 12’si süit, 54’ü tek, kalanlar ise çift kişilik. Ayrıca hastanede, 12’si erişkin, 15’i yenidoğan, 5’i çocuk, 5’i de genel cerrahi olmak üzere 37 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

62 POLİKLİNİKTEN 18’İ HİZMETE BAŞLADI

Ameliyathanelerinin yanı sıra doğumhaneye de sahip olan hastanede, 62 poliklinik buluyor. Şu anda 18 poliklinikte hasta kabulüne başlanan hastanenin, 927 metrekare kapalı alana sahip acil servisinin, çocuk ve yetişkin acil olmak üzere iki alanda hizmet vermesi planlanıyor. Hastanenin, birkaç hafta içerisinde tüm branş ve hizmetleriyle tam kapasite şeklinde hizmet vermesi bekleniyor.

‘ÖZELLİKLE TRAVMA VE ACİLDE ETKİN OLACAK’

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 2018’i İstanbul’da sağlık yatırımlarının en önemli yılı olarak kabul ettiklerini belirtti. İstanbul’da hastane altyapılarını fiziki anlamda yenilediklerini aktaran Memişoğlu, poliklinik hizmetine başlanan Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nin de yeniden yapılarak hizmete açıldığını söyledi. Memişoğlu, “Çok güzel bir hastaneye kavuştuk. Stratejik bir yerde, tam E5 kenarında. Birkaç hafta içerisinde hastanemiz tam kapasiteye ulaşacak. Büyükçekmece halkına ‘hayırlı olsun’ diyoruz. Hastanemizde hemen hemen her branş var. Bu hastanenin özellikle travmayla ilgili branşları burada hizmet etmeye başlayacak. Özellikle acil hizmetler anlamında hastanemizin çok daha etkin hale geleceğini düşünüyoruz” dedi.

400 YATAKLI FİZİK TEDAVİ HASTANESİ

Kemal Memişoğlu, Megakent’teki diğer hastane inşaatlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Sene sonuna kadar İstanbul’da yaklaşık 4 bin yatak kapasitesini hizmete sunmuş olacağız. Şu ana kadar 2 bin 600 yatağı insanlarımızın hizmetine sunduk. Sultanbeyli, Tuzla, Taksim İlk Yardım ile Sarıyer’deki hastanemiz hizmete başladı. Seyrantepe’yi bitiriyoruz. Sultangazi bununla beraber geliyor. Gaziosmanpaşa’daki fizik tedaviyi açtık. Fizik tedavi olarak da 400 yataklı Türkiye’nin en büyük fizik tedavi hastanesini Bahçelievler’de bitirme aşamasındayız. Kartal, Göztepe ve Okmeydanı da biner yataklı, bunları da sene sonu hizmete alacağız.”

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