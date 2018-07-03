HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in önemli akslarında ve caddelerinde geçmiş yıllarda yaşanan yağmur suyu problemini ortadan kaldıran İZSU Genel Müdürlüğü, mahalleler ve sokaklarda döşediği yağmur suyu kanalları ile vatandaşların sıkıntılarına son veriyor.

14 yılda 1186 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 452 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı, 279 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştiren İZSU’nun hedefinde son olarak Çiğli, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar ve Konak’ın yağışlarda sıkıntı yaşayan bölgeleri bulunuyor.

6 ilçede 106 kilometre u zunluğunda yağmur suyu hattı, 36 kilometre uzunluğunda atık su hattı ve 2.5 kilometre dere ıslahı gerçekleştirmeye hazırlanan İZSU, proje çalışmaları tamamlanan 7 yatırım için yapım ihalesine çıkacak. Bu bölgelerde yağmur suyu hatları yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak; yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek.

İHALEYE ÇIKILACAK

Öncelikli olarak Çiğli Harmandalı bölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Uğur Mumcu mahallelerinde yaşanan yağmursuyu sorunları çözülecek. 12.5 km. uzunluğunda yağmur suyu, 16 km. uzunluğunda atık su şebekesi döşenecek, 1.5 kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirilecek. Bu bölgedeki çalışmalar için İZSU önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Ayrıca Balatçık, Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinde yaşanan yağmursuyu sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 20.6 kilometre uzunluğunda yağmur suyu, 3 kilome tre uzunluğunda atık su şebekesi döşenmesi için İZSU 2019 yılında yapım ihalesine çıkacak.

2019 PROGRAMI

- Bayraklı’da Doğançay, Yamanlar, Postacılar, Emek ve Onur mahallelerinde 11.2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşenecek.

- Karşıyaka İnönü Mahallesi’nde yaşanan yağmursuyu sorunlarının çözümlenmesi amacıyla toplamda yaklaşık 1.8 kilometrelik yağmur suyu şebekesi projesi hazırlandı.

- Buca Menderes, Vali Rahmi Bey, Dumlupınar, Yaylacık, Atatürk, Akıncılar, Efeler, Fırat, Yenigün, Çamlıkule, Kozağaç, Yıldız, Adatepe, Şirinkapı, İzkent, Hürriyet, Buca Koop, Yıldız ve Kuruçeşme mahallelerinde 35.4 kilometre uzunluğunda yağmursuyu şebekesi oluşturulacak, çalışma güzergahlarında bulunan 15.2 kilometrelik mevcut atık su şebekesi yenilenecek.

- Karabağlar Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay ve Selvili mahallelerinin yağmur suyu sorununu çözmek amacıyla 7 kilometrelik yağmursuyu şebekesi projesi hazırlandı.

- Gültepe’de 2017 yılında yaklaşık 12 kilometrelik yağmursuyu ve 13.6 kilometre uzunluğunda atık su döşeyerek bölgede önemli bir yatırımı tamamlayan İZSU, ara sokaklar yağmur suyu hattı döşeyecek.