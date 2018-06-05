HT Egeli'de yer alan habere göre, Belkahve, Bayındır ve Bergama’daki 3 şantiyede birden asfalt ve parke üretimi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında yeni bir rekora hazırlanıyor. Asfalt kapasitesini saatte 160 tondan 740 tona çıkaran Büyükşehir, başta sorumluluk alanına sonradan bağlanan ilçelerdeki köy ve ova yolları olmak üzere, kentin her noktasında tempoyu artırdı.
İzmir’in yerel yönetimi, 2018 yılında 2 bin kilometre (10 milyon metrekare) ova yolu ile bin 910 kilometrelik yolun (2 milyon 200 bin ton) asfaltını gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atmayı hedefledi. 2017 yılında 1533 kilometre uzunluğundaki yola eşdeğer 1 milyon 789 bin tonluk “rekor” asfalt döken Büyükşehir, bu yıl dökeceği asfalt miktarını yaklaşık yüzde 25 artırarak 2 milyon 200 bin tona (1910 kilometre) çıkaracak. 2017’de 4 milyon 250 bin metrekare alanı (850 kilometre uzunluğunda) asfaltlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018’de 10 milyon metrekare (2 bin kilometre uzunluğunda) ova yolunu asfaltlayacak. Bu rakamlar, İzmir’de tüm zamanların rekoru olacak.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2004 yılında başlatılan ova yollarının düzenlenmesi projesi kapsamında 14 yılda 27 milyon 600 bin metrekare alanı yani 5 metre genişliğinde 5 bin 520 kilometre uzunluğunda yolu asfaltlayarak İzmir – Fas arasındaki (5 bin kilometre) mesafeyi geride bıraktı. Üreticilerin ürünlerinin kalitesi artarken alıcıların ulaşımı kolaylaştı; maliyetler azaldı.
Başkan Kocaoğlu’na ihtiyaçlar iletilmişti
Asfalt çalışmaları, başta 11 metropol ilçesi olmak üzere kentteki tüm muhtarlarla toplantı yapan Başkan Aziz Kocaoğlu’na iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildi. İzmir’in birçok bölgesindeki su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinin karşılanması amacıyla başlayan yoğun altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollar başta olmak üzere, merkezdeki mahallelerde “asfalt harekatına” geçildi.
Sıcak Asfalt İmalatları (Ton)
2005 / 494.767
2006 / 519.478
2007 / 858.487
2008 / 922.835
2009 / 719.324
2010 / 419.367
2011 / 610.019
2012 / 600.131
2013 / 1.217.740
2014 / 784.636
2015 / 1.085.879
2016 / 1.358.993
2017 / 1.788.814
2018 (Planlanan) 2.200.000
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