Spor Toto 1. Lig'de Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı BB Erzurumspor, Metin Diyadin yönetimindeki Giresunspor'u konuk ediyor. Ev sahibi, henüz 2. dakikada Gökhan Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Giresunspor, ilk golün şokunu atlatamadan kalesinde 2. golü de gördü. Ev sahibinde Erhan Çelenk, 4. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelede 19. dakika oynanırken konuk ekip farkı 1'e indirdi. Giresunspor'da Ahmad Abed ilk yarıdaki son golü attı.

Maçın ikinci yarısı da ilk yarısı gibi hızlı başaldı ancak bu kez erken gol bulan taraf Giresunspor oldu. 53. dakikada Recep Aydın skoru eşitlerken bu golden sadece 1 dakika sonra Giresunspor öne geçti! 54. dakikada rakip fileleri havalandıran Abed, kendisinin 2, takımının 3. golünü attı.

Konuk ekibin üstünlük sevinci uzun sürmedi. 59. dakikada sahne alan Erhan Çelenk, skoru eşitleyen golü attı. Bu golden sadece 4 dakika sonra bu kez Erzurumspor öne geçti! Ev sahibinin tecrübeli golcüsü Mert Nobre attığı golle skoru 4-3'e getirdi.

Dakikalar 65'e geldiğinde bir gol daha oldu! Konuk ekipte Çağlar Birinci attığı golle skoru 4-4'e getirdi.

Mücadelede son dakikalar oynanıyor...