Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yönetiminde Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) "Kreatif Şehirler Ağına" girerek, mutfağıyla markalaşan, tarihi ve kültürel yapısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Gaziantep, geçen yıl başlattığı “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” kampanyayla kısa sürede başarı yakaladı, kente turist akın etti. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2018 yaz sezonunda turizm sektörünü hareketlendirecek “Uzaklarda Arama” kampanyasıyla şehir, turist sayısında yeni hedefini; 1,5 milyon turist olarak belirledi.





Başkan Fatma Şahin’le vizyonunu değiştiren Gaziantep, 500 bin Suriyeli mülteciye gönül kapısını açtı, olumsuzluklara rağmen kabuğuna çekilmedi. “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi, iç turizm artış yaşadı, kente bir yılda 1 milyon turist geldi.



Bu gidişatın bozulmasını istemeyen Başkan Şahin, şimdi de “Uzaklarda Arama” kampanyasına odaklandı. Şehir tek bir ağızdan “Uzaklarda arama, eşsiz tadıyla Gaziantep mutfağı burada, Dünya’nın en büyük mozaik müzesi burada, Dünya’nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü Hayvanat Bahçesi burada, Türkiye’nin ilk Safari Parkı burada, Fırat’ın incisi Rumkale burada” diyecek.



Tanıtım kampanya çalışmalarını başlatan Gazi şehir, önceki yıl “Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı” dedi, 1 milyon turist sayısına ulaştı, bu sayıyı, “Uzaklarda Arama” kampanyasıyla 1,5 milyona taşımayı hedefliyor. Her geçen yıl değişik alanlarda markalaşan Gaziantep, tüm dünyaya kapılarını açacak, şehre yurt içinden ve yurt dışından gelen turistleri en güzel şekilde ağırlayacak.