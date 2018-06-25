İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mesleksiz genç kalmaması için kurduğu Meslek Fabrikası’ndaki eğitimler büyük ilgi görüyor. Halkapınar’daki 108 yıllık eski Un Fabrikası “Meslek Fabrikası” olarak hizmet veriyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, sanayi ve hizmet sektörlerinin eleman ihtiyacına göre açılan kurslarda kepçe operatörlüğünden makyözlüğe kadar 75 farklı branşta eğitim veriliyor.

Meslek Fabrikası’nda uygulanan eğitim modeli, çağdaş ve yenilikçi yapısıyla sadece Türkiye çapında değil, uluslararası alanda da ilgi uyandırıyor. Bugüne dek ülkemizden pek çok yerel yöneticinin ziyaret ederek incelemeye aldığı Meslek Fabrikası, “Birleşmiş Milletler Avrupa Pilot Kentler Programı” kapsamında da büyüteç altına alındı. Geçtiğimiz Arjantin’in Buenos Aires, Portekiz’in Lizbon ve İspanya’nın Tenerife kentlerinin yerel yöneticileri, Meslek Fabrikası’nı ziyaret etti.

BÜYÜKERŞEN DE ZİYARET ETTİ

Meslek Fabrikası, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları arasında gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i de ağırladı. Büyükerşen, birçok alanda faaliyet gösteren ücretsiz meslek kursları hakkında bilgi aldı.