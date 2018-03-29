Büyüme başarısı 2018'de de sürecek

Akat yaptığı açıklamada “Türkiye ekonomisi büyük bir başarıya imza attı. 7.4’lük büyüme oranı ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmayı başardı. 2018 yılında da bu başarı grafiğinin ivme kazanacağı kanaatindeyiz” dedi.



Ali Osman Akat, Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü de belirterek “Bu anlamda yabancı yatırımların arttığı bir yıl daha bizi bekliyor. Yatırımların artması istihdam ve ihracat demek. Dolayısıyla 2018 ve 2019’da da Türkiye büyüme oranları ile dünyayı kıskandıracağa benziyor. Türkiye küresel bir güç olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Bizler de iş dünyası olarak Türkiye için daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyeceğiz” açıklaması yaptı.

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