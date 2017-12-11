Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı açıklayacak. Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan büyüme oranı ile ilgili beklentiler Reuters anketine göre yüzde 10'a kadar ulaşıyor.

Türkiye, ikinci çeyrekte ise yüzde 5.1 oranında büyümüştü.

Türkiye geçen sene üçüncü çeyrekte ise yüzde 1.8 oranında küçülmüştü.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 9.6 büyüdüğü tahmininde bulunmuştu. Zeybekci, yıl sonu için tahminini ise yüzde 6.5 olarak açıklamıştı.

büyüme rakamları üçüncü çeyrek

büyüme oranı

Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü