Önceki akşam Zorlu PSM’de verdiği dev konserle 41’nci yılını kutlayan Akfen Holding’in konser alanında hayata geçirdiği ‘Akfenli Yıllar Odaları’ davetlilerin yoğun ilgisini çekti. Akfen’in 1976’dan 2017’ye 10’ar yıllık dönemlerini yansıtan 4 odada 4 profesyonel tiyatrocu o tarihlerdeki Hamdi Akın’ı canlandırdı.
Grubun 41’nci yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding’in kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer yaratırken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti.
Akın, “İçinde bulunduğu coğrafyadaki olumsuzluklar devam ediyor olsa da, Türkiye, milletinin değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun heyecanı dikkate alındığında taşıdığı potansiyelle büyümesini sürdürüyor. Biz de gelecek dönemde büyüyen Türkiye’ye değer yaratmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
41’NCİ YILA ÖZEL‘AKFENLİ YILLAR’ KONSERİ
Akfen Holding, 41’nci kuruluş yıldönümünde önemli bir etkinliğe imza attı. Temelleri 1976 yılında atılan Akfen, yeni yaşını İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleştirdiği ve ‘Akfenli Yıllar’ adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu’nun orkestra şefliğini üstlendiği ‘Akfenli Yıllar’ konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına vokallik yapan sanatçılar, konsere katılan binlerce davetliye keyifli anlar yaşattılar.
AKFENLİ YILLARI SİMGELEYEN TARİH ODALARI YOĞUN İLGİ ÇEKTİ
‘Akfenli Yıllar’ konserinde davetlileri bir sürpriz karşıladı. Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding’in 41 yılını temsil eden ‘Akfenli Yıllar Odaları’, davetlilerin yoğun ilgisini çekti.
4 farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın bire bir çalışma ofislerini yansıtmasına özen gösterildi. 1976 - 86, 1986 - 96, 1996 - 06 ve 2006 - 17 yıllarından oluşan odalarda her dönemin ofis araçları, mobilyalar, gazeteler ve tablolar yer aldı.
Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen’in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı.
Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktılar. Konuklara bulundukları dönemlerdeki Akfen ve Türkiye hakkında bilgiler veren tiyatrocu Akın’lar, davetlilerle kart alışverişi de yaptılar.
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