Kazakistanlı Zarina Andryuşina (33) Aktau kentinde Hazar Denizi’nin buzlu sularına bikinisiyle girerken görüntülendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere 30 Ocak’ta çekilen bu görüntülere göre, Andryuşina suya ulaşabilmek için kıyıdaki buzları kırdı.

Yaz kış her gün denize girdiğini söyleyen, 1 çocuk annesi genç kadın, buzlu sularda yüzmenin sağlığa çok iyi geldiğini söylüyor. Rusya’nın yarı sıra buzlu suda yüzmek Çin ve Japonya’da da popüler.

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