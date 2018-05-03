Beşiktaş’ın devre arasında Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin, kulüp dergisine yaptığı açıklamada küçükken futbolcu olacağını düşünmediğini ve aslında buz hokeyci olduğunu söylemişti. Bu röportajın yayımlanması üzerine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ise resmi Twitter hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı. Kanadalı oyuncuya bir mesaj gönderen Buz Hokeyi Federasyonu, “Neden futbol, anlatsana biraz?” ifadelerini kullandı.

— Türkiye Buz Hokeyi (@TBHForgtr) May 1, 2018