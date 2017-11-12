Rize'de buz tutan gölü kırıp içinde yüzdüler 

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Rizeli dağcı Hasan Önder "Bölgenin farklılıklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Turizme dikkati çekmek için yaz kış bu etkinlikleri yapıyoruz. Buzul gölünde bu yükseltide yüzmek dünyada ender ya da hiç yapılmayan bir etkinlik. Katılım bizi son derece mutlu etti. İnanılmaz büyük bir haz, bir anlamda yüzme heyecanını burada yaşıyoruz. Sıra dışı etkinliği sıra dışı kişiler yapar. Biz de bu etkinliği yapıyoruz" dedi.