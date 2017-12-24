İHA'nın haberine göre, Enes Özdemir yönetimindeki otomobil, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeyken, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen S. K.'nın kullandığı minibüse hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Özdemir ile beraberindeki Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı ile minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal ve Emrah Kartal yaralandı.

Yaralılardan 5’i, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

AMBULANS YETERSİZ KALDI

Kazadan sonra olay yerine sevk edilen ambulansların yetersiz kalmasıyla yaralılardan E. K. ilk müdahalesinin ardından ambulanstan indirilerek, eksi 5 derede soğukta kar üzerindeki sedyeye alındı. Yaklaşık 20 dakika boyunca UMKE ekipleri tarafından üzeri sarılmış vaziyette kar üzerinde bekletilen Kartal, ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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