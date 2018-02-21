Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Ördek Gölü'nün buz tutan yüzeyi çözülünce yaban ördekleri gelmeye başladı.

AA'nın haberine göre bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından yaklaşık 2 ay önce yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan ve ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Keklik Deresi'ndeki Ördek Gölü'nün yüzeyindeki buzlar havalar ısınınca çözüldü.

Buzların erimesiyle göç yolundaki ördekler yeniden gölde konaklamaya başladı.

Ördeklerin uğrak yeri olan göl kenarında balık üreticiliği yapan Medeni Erol, yaptığı açıklamada, bu yıl hava sıcaklığının artmasıyla gölün buzlarının erken çözüldüğünü söyledi.

Erol, Ördek Gölü'nün yabani kuşlar ve balıklar için önemli bir alan olduğunu belirterek, "Bu sene kış ılık geçti. Göl buz tutunca ördekler daha sıcak olduğu için derenin aşağısına gidiyor, buzları çözülünce tekrar göle geliyor. Tabi önemli olan doğayı korumak ve bu güzellikleri yok etmemek." dedi.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili olan göl, yaban ördekleri ile angut kuşlarının uğrak yeri, kırmızı benekli alabalığın yetişme alanı olmasının yanı sıra birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Bu arada hava sıcaklığını fırsat bilen bir tilkinin karlı zeminde yiyecek araması da dikkat çekti.

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