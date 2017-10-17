Bylock'a 'müzik uygulaması' savunması

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklu yargılanan, örgütle bağlantılı dershanenin müdürlüğünü yapan Cemil Akbaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Akbaş, savunmasında 4 aydır tutuklu bulunduğunu ve eşinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

" BYLOCK İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

Kendisinin terör örgütü üyesi olmadığını ve her türlü terör örgütünü lanetlediğini savunan Akbaş, "Ben sadece örgütle bağlantılı dershanede çalıştım. 'ByLock' kullandığım iddiasını kabul etmiyorum." diyerek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

"KUZU KUZU ŞARKISINI DİNLEMİŞ"

Sanık avukatı Zafer Kiremitçi de müvekkilinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Son günlerde bazı uygulamaların içinde yer alan küçük reklam dosyalarının ByLock IP'sini kullandığı yönünde haberler çıktığını söyleyen Kiremitçi, "Telefonlarına ByLock indirmemiş kişiler, bazı uygulamaları kullandığında ByLock'un serverlarına bağlanmış gibi görünebiliyorlar. Müvekkilim de müzik uygulaması üzerinden Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısını dinlemiş ve bu sebeple farkında olmadan ByLock serverlarının IP'sine bağlanmış olabilir. Yine 5 vakit namaz kılan müvekkilim, indirdiği ezan programını dinlerken küçük reklam dosyalarına tıklayarak da programa girmiş olarak görünebilir." ifadelerini kullandı.

Kiremitçi, müvekkilinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, ByLock içeriklerinin tespiti ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.