İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ’ye ait eğitim kurumları, finans kurumları ve şirketlerin dışında dünya genelinde örgütün tüm para hareketlerinin tutulduğu ana bir muhasebe kaydının olduğunu belirledi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre bu tespit, FETÖ’ye yönelik son 6 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ortaya çıktı. Yürütülen operasyonlarda, örgütün ‘Karaman muhasebecisi’ Y.C., Kayseri muhasebecisi O.A., İznik muhasebecisi F.U., Gaziantep muhasebecisi S.K. İle Marmara Bölgesi muhasebecisi Y.C. art arda gözaltına alındı.

BAŞMUHASEBECİ KOD İSİMLİ

Muhasebecilerin sırasıyla il muhasebecilerine, il muhasebecilerinin de FETÖ’nün Türkiye muhasebecisine bağlı olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi. FETÖ’nün Türkiye muhasebecisinin bir süre önce yurtdışına kaçtığı ve ona bağlı tüm muhasebeciler tarafından sadece kod ismiyle tanındığı tespit edildi. Bölgesel finans kaydını tutan örgütün muhasebecilerinin yapılan sorgulamalarında, FETÖ’nün legal olarak görülen şirketlerinin dışında, örgütün tüm para ve finans hareketlerinin kaydedildiği büyük bir muhasebe sisteminin olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, ana muhasebe programının ana sürücüsünün yurtdışında olduğunu ve sadece ‘başmuhasebeci’ tarafından 10 ayrı şifreleme yöntemi ile korunduğunu tespit etti. Programa 30 dakikalık süre içerisinde girilebildiği anlaşıldı.

‘BYLOCK’TAN DAHA ÖNEMLİ’

FETÖ’nün ne kadar parasal faaliyette bulunduğu, kişiler ve şirketlere yapılan ödemeler ile ne kadar para toplandığına ilişkin tüm kayıtlarının bu şifreli programda tutulduğu öğrenildi. Muhasebe kaydının FETÖ soruşturmasında ‘ByLock’tan’ daha önemli olduğu vurgulandı.

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