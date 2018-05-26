Bytovia Bytow - Chrobry Glogow sahaya çıkıyor

Bytovia Bytow ve Chrobry Glogow, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:45. 39 puanlı Bytovia Bytow 13. sırada bulunuyor, Chrobry Glogow 45 puana sahip ve 9. sırada. Bytovia Bytow son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chrobry Glogow, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 235. İddaa'da Bytovia Bytow kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Chrobry Glogow kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bytovia Bytow önceki hafta Katowice mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Chrobry Glogow ise Chojniczanka Chojnice karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Bytovia Bytow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Bytovia Bytow, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Chrobry Glogow, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chrobry Glogow 17 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.