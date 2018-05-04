Bytovia Bytow - Odra Opole maçı heyecanı

Bytovia Bytow ve Odra Opole, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 35 puanlı Bytovia Bytow 13. sırada bulunuyor, Odra Opole 39 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Bytovia Bytow, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Odra Opole son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 178 kodlu maçı oynayanlar; Bytovia Bytow galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Odra Opole galibiyet oranı 2.60.

Bytovia Bytow son hafta oynanan Gornik Walbrzych maçında 0-0 berabere kaldı.

Odra Opole, Rozwoj Katowice karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bytovia Bytow, 18 gol attı ve 15 gol yedi.

Odra Opole, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odra Opole 15 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.