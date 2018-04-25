Bytovia Bytow - Tychy 71 maç önü

Bytovia Bytow ve Tychy 71, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. 31 puanlı Bytovia Bytow 14. sırada bulunuyor, Tychy 71 37 puana sahip ve 9. sırada. Bytovia Bytow son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Tychy 71, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bytovia Bytow kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Tychy 71 sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Bytovia Bytow önceki hafta Podbeskidzie Bielsko Biala mücadelesinde 2-1 yenildi.

Tychy 71, Zaglebie Sosnowiec karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Bytovia Bytow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bytovia Bytow, kendi sahasında 17 gol attı, 15 gol yedi.

Tychy 71 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tychy 71, 9 gol atarken 19 gol yedi.