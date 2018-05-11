Bytovia Bytow - Wigry Suwalki maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Bytovia Bytow ile Wigry Suwalki, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Bytovia Bytow 38 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Wigry Suwalki 46 puanda ve 8. sırada. Bytovia Bytow, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Wigry Suwalki, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 307. İddaa'da Bytovia Bytow kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Wigry Suwalki kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bytovia Bytow son haftadaki Podbeskidzie Bielsko Biala müsabasında 2-1 yenildi.

Wigry Suwalki ise Znicz Pruszkow maçında 4-5 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bytovia Bytow, 19 gol attı ve 15 gol yedi.

Wigry Suwalki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Wigry Suwalki, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.