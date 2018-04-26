CA Penarol - Libertad rakamlar

CA Penarol ve Libertad, 27 Nisan 2018 Cuma günü Copa Libertadores Grup 3 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. CA Penarol 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Libertad 9 puanda ve 1. sırada. CA Penarol, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Libertad, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; CA Penarol galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Libertad galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

CA Penarol önceki hafta Libertad mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Libertad ise CA Penarol karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

CA Penarol, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Libertad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Libertad, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.