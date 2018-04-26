CA Penarol - Libertad rakamlar

CA Penarol ve Libertad, 27 Nisan 2018 Cuma günü Copa Libertadores Grup 3 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. CA Penarol 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Libertad 9 puanda ve 1. sırada. CA Penarol, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Libertad, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; CA Penarol galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Libertad galibiyet oranı 0.00.

CA Penarol önceki hafta Libertad mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Libertad, CA Penarol karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan CA Penarol, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Libertad, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Libertad 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.