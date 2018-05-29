CA River Plate - Boston River düellosu

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında CA River Plate ile Boston River, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 5 puanlı CA River Plate 3. sırada bulunuyor, Boston River 3 puana sahip ve 6. sırada. CA River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Boston River, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 241 kodlu maçı oynayanlar; CA River Plate galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Boston River galibiyet oranı 3.30.

CA River Plate son haftadaki Danubio müsabasında 1-0 yenildi.

Boston River ise Cerro maçında 2-3 kazandı.

CA River Plate, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. CA River Plate, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Boston River ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boston River, 1 gol atarken 3 gol yedi.